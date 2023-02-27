أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع مكاسب الدولار الأمريكي.
وبالرغم من الارتفاع، بقي الذهب بالقرب من أدنى مستوى خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من إقدام مجلس الفدرالي الأمريكي على المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1817.69 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتبلغ عند التسوية 1824.90 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن وصل إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من 7% بعد بيانات أميركية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سجل أكبر ارتفاع في ما يقرب من عامين في يناير كانون الثاني بينما تسارع التضخم، مما زاد من مخاوف السوق من مواصلة الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في الصيف.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة التقليل من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الوسيلة البديلة للتحوط عبر حيازة الأصول التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 20.77 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين %3.7 إلى 942.81 دولار، وزاد البلاديوم 3.7% إلى 1455.76 دولار.
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