أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع قيمة الدولار الأمريكي.

ويأتي ذلك على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وشهد الذهب ارتفاعاً في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1800.20 دولار للأونصة.

وسجل مؤشر الدولار هبوطاً بنسبة 0.3% في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح، ويجعل الدولار الذي هبطت قيمته الذهب أكثر جاذبية أمام المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.04 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.4% إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1685.16 دولار