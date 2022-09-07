أسعار الذهب ترتفع وسط ضغط قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، إلا أن قوة الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة قلصت من المكاسب.
وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1702.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أقل مستوى له منذ الأول من سبتمبر عند1690.10 دولار للأونصة.
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا، إلى 1713.30 دولار.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.
ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول، وذلك بعد رفهعها إلى 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
أما الدولار، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين0.2 % إلى 854.52 دولار، وقفز البلاديوم 0.6% إلى2017.72 دولار.
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