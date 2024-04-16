أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق

استقر الذهب، الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى مع ارتفاع الطلب، حيث قفزت الأسعار بمقدار الخمس منذ منتصف فبراير الماضي، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة، صباح الثلاثاء، ليصل إلى 2384.75 دولارا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.52 دولارا، الذي وصل إليه الجمعة، وفق الوكالة.

وقالت شركة “سيتي غروب” في مذكرة، حسب “بلومبيرغ”، إنها رفعت تقديراتها لأسعار الذهب لعام 2024 إلى 2350 دولارا للأوقية، وأجرت “مراجعة تصاعدية كبيرة بنسبة 40 بالمئة” لتقديراتها في عام 2025، متوقعة بأن يصل الذهب إلى مستوى 2875 دولارا العام المقبل.

وجاء ذلك بعد أن قالت مجموعة “غولدمان ساكس”، الجمعة، إن المعدن الأصفر في “سوق صاعدة”، ورفعت توقعاتها للأسعار بنهاية العام إلى 2700 دولار.

وصعد الذهب بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة مع تحول الاهتمام نحو ضربة مضادة محتملة من قبل إسرائيل، تهدد ببدء “حرب شاملة” بين القوتين في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أنه ليس لديهم خيار سوى الرد، في حين حثت الولايات المتحدة وأوروبا على ضبط النفس، وفق الوكالة.

وارتفع ما يسمى بـ “مؤشر الخوف” في وول ستريت، وهو مؤشر تذبذب بورصة شيكاغو للخيارات، إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ويضيف التوتر المزيد من الزخم إلى ارتفاع الذهب، والذي يحدث حتى مع تأجيل التوقعات بشأن توقيت خفض البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الذهب مدعوم بعوامل قوية أخرى، وفق “بلومبيرغ”، بما في ذلك عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وزيادة الطلب من المستهلكين الصينيين، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.