أسعار الذهب تسجّل أسوأ أداء خلال 3 سنوات والنفط يواصل تراجعه

سجلت أسعار الذهب أسوأ أداء أسبوعي في قرابة 3 سنوات، حيث تراجعت في تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر (Comex) بنسبة 0.10% إلى 2569.70 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.07% إلى 2563.10 دولار للأونصة”.

كما “تراجعت أسعار النفط، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.16% إلى 67.90 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.14% إلى 71.73 دولار للبرميل”.

وبحسب وكالة بلومبرغ، يأتي الانخفاض بعد ارتفاع أسعار الذهب الأسود، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 68.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت خام “برنت” بنسبة 0.4% أيضا إلى 72.56 دولار للبرميل.