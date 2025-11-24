وسط قوة الدولار.. العقود الفورية للذهب تهبط إلى 4055 دولار للأونصة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، فيما يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي تداولات اليوم، انخفضت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4055.73 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.7% لتسجل 4052.40 دولار للأونصة.

وقال غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في “ريلاينس” للأوراق المالية: “ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستوى قريب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، والذي تجاوز 100 نقطة، يشكل ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب. إذا استمر الدولار في التداول فوق هذا المستوى، فإن ذلك سيزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.”

ويتوقع المستثمرون أن تحافظ سياسات الفائدة الأمريكية على تأثيراتها المباشرة في أسواق المعادن الثمينة، إذ أن استمرار رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يعزز من جاذبية الدولار على حساب الذهب.