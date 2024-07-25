أسعار الذهب تهبط بأكثر من 40 دولارًا في ترقب بيانات اقتصادية

تراجعت أسعار الذهب بصورة كبيرة، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط عملية جني أرباح في ترقب بيانات اقتصادية في أمريكا قد توفر المزيد من الأدلة بشأن موعد ومقدار عملية التيسير النقدي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.8% أو بحوالي 42.8 دولار إلى مستويات 2372.7 دولار للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثاني من العام الجاري في وقت لاحق اليوم. كما من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة وكذلك بيانات السلع المعمرة.

كما تتجه الأنظار بنحو بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، المقرر نشرها غداً الجمعة بحثاً عن مزيد من المؤشرات بشأن معدل الفائدة.