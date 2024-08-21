أسعار الذهب تواصل التحليق لمستويات قياسية

بعد أن سجلت أمس مستوى تاريخي تجاوز 2550 دولارا للأونصة، واصلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب (Comex) بنسبة 0.11% إلى 2553.30 دولار للأونصة، وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية التي تراجعت إلى 2513.93 دولار للأونصة، واستقرت العقود الآجلة للفضة عند 30 دولارا للأونصة بزيادة نسبتها 0.16% عن سعر الإغلاف السابق، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويوم أمس صعدت عقود الأصفر الرنان إلى مستوى تاريخي، حيث أنهت التعاملات عند 2550.6 دولار للأونصة، ولقيت الأسعار دعما من انخفاض الدولار.