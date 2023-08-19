أسعار الذهب تُنهي الأسبوع على تراجع

أنهت أسعار الذهب، الأسبوع على انخفاض، رغم ارتفاعها من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

ويأتي ذلك بعد أن عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة ، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.34% عند 22.74 دولار.

وتراجع البلاتين 0.27% إلى 909.88 دولار، وخسر البلاديوم 2.85% لينهي الأسبوع عند مستوى 1256.13 دولار.