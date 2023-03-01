أسعار الذهب تُواصل الارتفاع لثالث جلسة على التوالي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أولى جلسات شهر مارس، وذلك بعد تكبدها أسوأ أداء شهري منذ عام 2021 في فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 0.5% أو 8.7 دولار إلى 1845.4 دولار للأونصة، مرتفعة بذلك لثالث جلسة على التوالي، بحسب ما نقلت شبكة “CNBC”.

ويأتي ارتفاع الذهب بالرغم أن بيانات اقتصادية أشارت إلى ارتفاع حاد في التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي.

وعلى نحو آخر أظهرت البيانات في الصين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 52.6 نقطة في فبراير شباط، من مستويات 50.1 نقطة في يناير كانون الثاني.

وكان الدولار الأميركي ارتفع لأعلى مستوى في أسبوع في بداية التعاملات لكنه قلص مكاسبه أمام اليوان بعد البيانات الصينية.