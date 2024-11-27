أسعار الذهب والنفط تواصل صعودها

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، حث صعدت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 1.02% إلى 2673.40 دولار للأونصة.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.63% إلى 2649.84 دولار للأونصة”.

ووفق الوكالة، “جاء الصعود تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، في الأسواق بنسبة 0.51% إلى 106.4650 نقطة”.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.23% إلى 68.93 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.29% إلى 73.02 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم وسط توقعات أن تقوم مجموعة “أوبك+” خلال اجتماعها الأسبوع الجاري بتأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في يناير المقبل.