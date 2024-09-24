أسعار الذهب والنفط تواصل صعودها

ارتفعت أسعار الذهب والنفط في العالم إلى مستوى قياسي جديد، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة بلومبرغ، “صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأونصة بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60دولار للأوقية”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية”.

كما صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، “وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.19% إلى 71.21 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.01% إلى 74.65 دولار للبرميل”، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.