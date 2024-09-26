أسعار الذهب والنفط والدولار في العالم

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تعرضها لخسائر فادحة أمس، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 2.42% إلى 71.68 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، “تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 67.93 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.53% عن سعر الإغلاق السابق”.

وفي تعاملات أمس الأربعاء، جرى تداول عقود “برنت” دون مستوى 71 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر الجاري.

واستقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتحوم قرب مستويات تاريخية مرتفعة.

ووفق البيانات، “سجل الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2661.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار أمس الأربعاء، أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2684.50 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “بلغت الفضة في المعاملات الفورية 31.85 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 995.90 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1048.75 دولار للأونصة”.

هذا وقفز المعدن الأصفر بنحو 29 بالمئة حتى الآن في عام 2024 وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذه السنة.

واستقر الدولار اليوم الخميس، بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10بالمئة إلى 100.84 نقطة، بعدما ارتفع 0.57 بالمئة أمس الأربعاء، ليسجل أكبر صعود يومي له منذ السابع من يونيو.

وسجل اليورو 1.1143 دولار بعدما تراجع بشكل حاد من أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي وهو 1.1214 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار بعدما ارتفع أمس إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير 2022.

كما “هبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 مقابل الدولار وسجل في أحدث تداولات 144.77 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.37 بالمئة إلى 0.6848 دولار أمريكي بعد تراجع حاد أمس من أعلى مستوى في 19 شهرا عند 0.6908 دولار”، وفق سكاي نيوز.

و”ربح اليوان الصيني قليلا وسجل 7.0149 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد تراجعه أمس الأربعاء عن أعلى مستوى منذ مايو أيار من العام الماضي عند 6.9952، ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري وسجل 0.8498 مقابل الدولار”.