أسعار الزيت النباتي تبلغ أعلى مستوى منذ 2022

وصلت الأسعار العالمية للزيت النباتي، إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

وبحسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، “وصلت الأسعار العالمية للزيت النباتي في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% في شهر واحد فقط”.

ووفق المنظمة، “بلغ متوسط ​​مؤشر “الفاو” لأسعار الزيوت النباتية 164.1 نقطة في نوفمبر الماضي، بزيادة 11.4 نقطة (7.5) على أساس شهري ووصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022″.

وعزت المنظمة، ارتفاع المؤشر “إلى نمو أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا وعباد الشمس، كما جاء النمو بسبب المخاوف بشأن انخفاض حجم إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، فضلا عن ارتفاع الطلب على زيت فول الصويا في البلدان التي لا تنتجه”.