أسعار العملات الأجنبية تهبط أمام الدينار الليبي

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 15:05 | آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 15:15 نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 15:05
دولي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الأحد عند الساعة 13:49، بـ6.25 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 4.14%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 2.89% مسجلا 7.4 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 3.52% مسجلاً 7.96 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 275 ديناراً بانخفاض مقداره 6.14%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 4.82% مسجلاً 3.95 دنانير.

ويأتي انخفاض أسعار العملات بعد أن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بما قالت إنه إجماع ليبي على ضرورة إعادة فتح قطاع النفط.

آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 15:15
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