أسعار العملات الأجنبية تهبط أمام الدينار الليبي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الأحد عند الساعة 13:49، بـ6.25 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 4.14%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 2.89% مسجلا 7.4 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 3.52% مسجلاً 7.96 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 275 ديناراً بانخفاض مقداره 6.14%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 4.82% مسجلاً 3.95 دنانير.

ويأتي انخفاض أسعار العملات بعد أن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بما قالت إنه إجماع ليبي على ضرورة إعادة فتح قطاع النفط.