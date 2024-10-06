أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار

اختلفت أسعار العملات الأجنبية والعربية، أمام الدينار الليبي، في تعاملات اليوم الأحد، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، “بلغ سعر الدولار في السوق الرسمية، 4.7824 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني 6.275 دينار، واليورو 5.2487 دينار، واليوان الصيني إلى 140.68 دينار، والين الياباني 3.22 دينار، والفرنك السويسري 5.5733 دينار، والروبل الروسي 0.503 دينار، والليرة التركية 0.1396 دينار.

ووفق النشرة، “بلغ سعر الريال السعودي 1.2731دينار، والدرهم الإماراتي 1.302 دينار، والدينار التونسي 1.5601 دينار،