أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرار في أغلبها، مقابل الدينار الليبي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب النشرة، استقر سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.26 دينار، واليورو عند 5.25 دينار ، وسعر الليرة التركية 0.13 دينار، بينما تراجع اليوان الصيني إلى 0.67 دينار من 0.68 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، بينما ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.