في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، قفزت أسعار الغاز في أوروبا، إلى أعلى مستوى في نحو عام.

وفي مستهل تعاملات اليوم، صعدت العقود الآجلة للغاز لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.2% إلى 439.3 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك أعلى مستوى في العام الجاري 2024.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “حاولت مجموعة من عشرات الدبابات والمدرعات الأوكرانية وقوة من النخبة الأوكرانية السيطرة على منطقة سودجا في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا”.

وتعد إمدادات الغاز عبر محطة سودجا المسار الوحيد في الوقت الراهن لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، وتقوم شركة “غازبروم” بضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المسار، وهو ما يعادل حوالي 5% من إجمالي الطلب في الاتحاد الأوروبي.