أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوىً قياسيّا

للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر 2023، تجاوزت عقود الغاز الآجلة في أوروبا في تعاملات اليوم الجمعة، مستوى 480 دولارا للألف متر مكعبة.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر نوفمبر المقبل، على مؤشر TTF، بنسبة 2% إلى 480.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.51% إلى 70.55 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.44% إلى 74.71 دولار للبرميل.

ويوم أمس تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 70.19 دولار للبرميل، وخام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 74.38 دولار للبرميل.