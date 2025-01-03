أسعار الغاز في أوروبا تصل أعلى مستوى منذ 2023

على خلفية توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ذكرت وكالة “بلومبرغ”، ان أسعار الغاز في أوروبا، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، متجاوزة 50 يورو لكل ميغاوات ساعي.

وبحسب الوكالة، “وصل معدل استخدام احتياطيات الغاز في أوروبا إلى الحد الأقصى منذ عام 2021، ووفقا للبنية التحتية للغاز في أوروبا، بحلول 31 ديسمبر 2024، انخفض مستوى مرافق تخزين الغاز في أوروبا بنسبة 25%، وستواجه الدول الأوروبية صعوبات في تجديد الإمدادات لموسم التدفئة القادم”.

يذكر أن “شركة “غازبروم” أعلنت في 1 يناير، رفض أوكرانيا تمديد اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أعلن في 20 ديسمبر، أن بلاده ستوقف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في الأول من يناير 2025، بسبب انتهاء العقد الذي امتد لخمس سنوات”.