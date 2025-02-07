أسعار «الغذاء» العالمية تتراجع.. كم بلغت في شهر «يناير» الفائت؟

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية في يناير، بفضل تراجع أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبحسب بيان المنظمة، “بلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في يناير مقابل 127 نقطة في ديسمبر، وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في مارس 2022”.

واضاف البيان: “انخفضت أسعار السكر 6.8 بالمئة على أساس شهري و18.5 بالمئة على أساس سنوي، ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر”.

وبحسب البيان، “انخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 بالمئة في الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة، وعلى الرغم من الانخفاض في يناير، ظل المؤشر مرتفعا 24.9 بالمئة على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 بالمئة في الشهر الماضي”.

ووفق المنظمة، “على النقيض من ذلك، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة عن ديسمبر، لكنها ظلت أقل 6.9 بالمئة عن يناير 2024، وفي حين تراجعت أسعار تصدير القمح قليلا، صعدت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات المعدلة للإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة وهبطت أسعار الأرز 4.7 بالمئة مما يعكس وفرة الإمدادات للتصدير، وارتفعت أسعار منتجات الألبان 2.4 بالمئة على أساس شهري، و20.4 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع شهري في أسعار الجبن”.