أسعار الغذاء العالمية تسجّل أعلى مستوياتها

أكد إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن “أسعار الغذاء، سجلت في أكتوبر الماضي، أعلى مستوياتها عالميا منذ 18 شهرا”.

وكشفت الإحصاءات، “أن الزيوت النباتية كانت على رأس قائمة زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية المتداولة بأكثر من 127 نقطة خلال الشهر الماضية، بزيادة تقدر بـ2 % عند مقارنته بشهر سبتمبر الماضي”.

وبحسب التقرير، “عند مقارنة الزيادة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن نسبة الزيادة تقدر بـ5.5 في المئة، وهي النسبة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ أبريل/ نيسان 2023”.

وبحسب “الفاو“، فإن “الزيادة في أسعار الزيوت النباتية بلغت 7 في المئة، بينما كان الدافع لارتفاع أسعار القمح هو وجود مخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي، كما سجلت أسعار منتجات الألبان زيادة تقدر بـ2 في المئة، بينما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بسبب زيادة الطلب العالمي، فإن أسعار الدواجن سجلت تراجعا طفيفا عالميا، فيما أشارت المنظمة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من الحبوب يقدر بـ2.8 مليار طن”.

يذكر أن مؤشر أسعار “الفاو” يستخدم في قياس التغير في الأسعار الخاصة بسلة من السلع الغذائية الأساسية على أساس شهري.