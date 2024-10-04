أسعار الغذاء بالعالم تسجل أكبر زيادة خلال 18 شهر

قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في سبتمبر، مسجلا أكبر زيادة له في 18 شهرا بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

وأظهرت بيانات “الفاو”، التابعة للأمم المتحدة، أنه “ارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي”.

وذكرت الفاو، “أن مؤشر السكر ارتفع 10.4 بالمئة على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل، وارتفع مؤشر أسعار الحبوب ثلاثة بالمئة بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7 بالمئة،”.

ووفق مؤشر “الفاو”، “صعدت أسعار الزيوت النباتية 4.6 بالمئة على أساس شهري، مع زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، وزادت أسعار منتجات الألبان 3.8 بالمئة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4 بالمئة”.

ورفعت “الفاو”، “توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقًا”، مشيرة إلى أن “الزيادة جاءت نتيجة لتحسين توقعات إنتاج الأرز والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا، ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب عالميًا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 إلى 2.853 مليار طن”.