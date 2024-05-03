أسعار الغذاء في العالم تواصل ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

وذكرت المنظمة، أن “مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق”.

ووفق المنظمة، “طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان”.

يذكر أن قراءة شهر أبريل، كانت أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير.