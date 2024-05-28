أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها  

سجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها خلال أكثر من 9 أشهر، وسط توقعات بانخفاض المخزونات العالمية في الموسم القادم إلى أدنى مستوى منذ سنوات، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وبحسب الوكالة، “شهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ارتفاعاً بنسبة 3.3% في بداية التعاملات في آسيا، وفي بورصة باريس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023”.

وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية، “أن ينخفض مخزون القمح العالمي إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات خلال الموسم المقبل”.

ووفقا للوكالة يعزى هذا الارتفاع، “إلى عدة عوامل متضافرة، بما في ذلك الظروف الجوية الصعبة التي تؤثر على الإنتاج في بعض أكبر الدول المنتجة، بالإضافة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا”.

وبحسب الوكالة، ” تواجه أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للقمح، أشد حالات الجفاف التي شهدتها في شهر مايو على الإطلاق، كما سجل انخفاض تاريخي في معدل هطول الأمطار في غرب أستراليا، واتي تعتبر أيضا من المنتجين الرئيسيين للقمح”.