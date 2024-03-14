أسعار «الكاكاو» ترتفع نحو 68% منذ بداية العام

سجلت أسعار الكاكاو، ارتفاعات قياسية بلغت نحو 68%، منذ بداية العام 2024.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن العقود الآجلة للكاكاو، ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد، وتجاوزت للمرة الأولى في نيويورك مستوى 7000 دولار للطن، وقفزت بنسبة 5.5% إلى 7096 دولارا للطن.

وذكرت الوكالة، أن الهيئة التنظيمية في ساحل العاج تتوقع أن يصل إجمالي حصاد منتصف المحصول إلى 400 ألف – 500 ألف طن مقارنة مع 600 ألف – 620 ألف طن تم تسجيلها في العام السابق.

ووفق الوكالة، دفع ارتفاع أسعار الكاكاو صانعي الشوكولاتة، مثل شركة “هيرشي” إلى رفع أسعار منتجاتها وتقليص العبوات وزيادة الترويج لمنتجات جديدة تستخدم كميات أقل من الكاكاو، مشيرة إلى أن تكاليف صناعة الشوكولاتة، وبالتالي الأسعار التي يدفعها المستهلكون، ستكون مهيأة للارتفاع على مدى الستة أشهر إلى العام المقبل، لافتة إلى أن تراجع الإمدادات قد يستمر حتى عام 2025.

يذكر أن ارتفاع الأسعار جاء مع استمرار تراجع الإنتاج لدى كبار المزارعين في ساحل العاج وغانا وسط سوء الأحوال الجوية.