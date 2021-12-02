أسعار النفط العالمية تتراجع بعد اتفاق على زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام “برنت” بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “تاس”

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في تحالف “أوبك+” اليوم، إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وعمد التجمع منذ أغسطس 2021 إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016.