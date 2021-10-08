أسعار النفط العالمية ترتفع بزيادة 4.5%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5% خلال الأسبوع.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن الارتفاع يأتي نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

وقفزت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.3 في المئة إلى 79.32 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأمريكية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وقال فيفيك دهار المحلل في “كومنولث بنك” في مذكرة: “ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه ليس لديها خطة في الوقت الراهن للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية لتهدئة صعود أسعار النفط”.

في غضون ذلك، قال مصدر بوزارة الطاقة الأمريكية، إن منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مراسل لوكالة “بلومبيرغ” قال فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي “في الوقت الراهن”، مضيفا أن جميع “الأدوات مطروحة دائما على الطاولة” لمعالجة شح إمدادات الطاقة.