أسعار النفط العالمية تُواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط العالمية، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، واقتربت العقود الآجلة لخام “برنت” من مستوى 109 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الخام من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.47% إلى 105.52 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.01% إلى 108.87 دولار للبرميل، وكان الخام العالمي قد أغلق تعاملات أمس عند مستوى 106.64 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وتراقب أسواق النفط الوضع في أوكرانيا عن كثب وتستعد لاحتمال حدوث خفض حاد في إمدادات النفط من روسيا، وفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فقد “تخفض روسيا الإنتاج في أبريل المقبل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا على خلفية عقوبات ورفض شراء النفط الروسي من الخارج”.

وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارا في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولارا في أقل مستوى تداول له، أي بفارق يزيد عن 40 دولارا.

وقال متعاملون ومصرفيون ومحللون إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخا لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة.

وحظرت دول عديدة شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع.

يُشار إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجات الوقود في العالم.