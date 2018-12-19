مال وأعمال

أسعار النفط العالمي ترتفع متأثرةً بتخوفات من زيادة تخمة المعروض

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 ديسمبر 2018 - 12:23
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النفط
أبدت “أوبك” في تقرير، الأسبوع الماضي، تشاؤمها حيال الطلب العالمي على النفط الخام في 2019. [رويترز]
ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، من أدنى مستوياتها المسجلة في أكثر من 14 شهرا، مع استمرار تخوفات زيادة تخمة المعروض.

حيث أبدت “أوبك” في تقرير، الأسبوع الماضي، تشاؤمها حيال الطلب العالمي على النفط الخام في 2019، إذ تتوقع نمواً بـ 1.29 مليون برميل يومياً، مقارنة مع نمو بـ 1.5 مليون برميل يوميا في 2018.

هذا وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.21 بالمئة أو 12 سنتا، إلى 56.38 دولاراً للبرميل.

وبنسبة 0.09 بالمئة أو 6 سنتات، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يناير إلى 46.62 دولاراً للبرميل.

يُذكر أن مطلع 2019 سيشهد تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، بين كبار المنتجين في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

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