أسعار النفط العالمي تصعد وسط توقعات بخفض الإمدادات من أوبك

حيث بلغت عقود خام مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 1.3% عن التسوية السابقة، كذلك صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 56.96 دولار للبرميل.

هذا وتلقت الأسعار دعماً بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريباً خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد، كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

من جهتها تريد السعودية، التي تقود المنظمة، أن تقلص أوبك الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 1.5% من الإمدادات العالمية بينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات.