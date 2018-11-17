أسعار النفط العالمي تصعد وسط توقعات بخفض الإمدادات من أوبك

حيث بلغت عقود خام مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 1.3% عن التسوية السابقة، كذلك صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 56.96 دولار للبرميل.
هذا وتلقت الأسعار دعماً بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريباً خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد، كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.
من جهتها تريد السعودية، التي تقود المنظمة، أن تقلص أوبك الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 1.5% من الإمدادات العالمية بينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات.
خبر مهم ( حدث في لبنان في منطقة بعلبك ) :
كان هناك مواطن لبناني يملك قطيع من الاغنام فدخل القطيع لارض مزروعة يملكها شخص آخر ،،،، فحدثت مشاجرة بينهما تطورت من تلاسن لاقدام صاحب الارض المزروعة باطلاق النار تجاه اللبناني صاحب القطيع ،،، فأدى اصابته بجروح خطرة فمات ،،، و ذلك في شهر رمضان الفائت فلم تتم مراعاة حرمة الشهر الفضيل !!!!!