النفط يرتفع.. «أوبك» وتوقعات فائض المعروض تلقي بظلالها على السوق

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاض، إلا أن السوق تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية يونيو الماضي، وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ رغم المخاوف من فائض المعروض.

وجرت تداولات العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” عند 60.84 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.6%، في حين سجل خام “برنت” 64.49 دولارًا للبرميل بزيادة 0.59%.

وإذا لم تستمر الأسعار في التعافي، فمن المتوقع أن يغلق خام “برنت” عند أدنى مستوى له منذ نهاية مايو الماضي، فيما قد يصل خام “غرب تكساس الوسيط” إلى أدنى مستوى له منذ بداية مايو.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام “برنت” بنسبة 8.3%، و”غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.6%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ يونيو.

وأشار المحلل توني سيكامور إلى أن أي زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميًا قد تدفع الأسعار للهبوط أكثر، مع احتمال اختبار مستويات دعم عند 58 دولارًا وحتى 55 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى للعام الحالي.