أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، ورغم الصعود إلا أن عقود الذهب الأسود تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2.5%.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.60% إلى 69.13 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.03% إلى 73.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

ورغم الارتفاع خلال تعاملات اليوم تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث يتوقع أن تتراجع عقود “برنت” بنحو 2.5%.

ويأتي الصعود مع تجدد مخاوف الأسواق من تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس خرق القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات.