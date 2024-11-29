أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، ورغم الصعود إلا أن عقود الذهب الأسود تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2.5%.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.60% إلى 69.13 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.03% إلى 73.30 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.
ورغم الارتفاع خلال تعاملات اليوم تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث يتوقع أن تتراجع عقود “برنت” بنحو 2.5%.
ويأتي الصعود مع تجدد مخاوف الأسواق من تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس خرق القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات.
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