أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه الأسعار نحو تسجيل “أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي”.

ويأتي ذلك بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثارت مخاوف بشأن نمو الطلب وسط استعداد كبار المنتجين لزيادة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.03% إلى 66.38 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.12% إلى 69.54 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وتتجه عقود “برنت” لتسجل هذا الأسبوع انخفاضا بنسبة 4.9% والذي يعد أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الماضي.