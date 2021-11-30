أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر

انخفضت أسعار النفط العالمية، مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد “أوميكرون”.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط مزيج “برنت” العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.55% إلى 70.83 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.39% إلى 67.58 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب التي حققتها أمس، ويأتي الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب للخام.

وقال رئيس شركة “مودرنا” للأدوية لصحيفة “فاينانشال تايمز” إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة “أوميكرون” بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق “دلتا”.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12% يوم الجمعة، مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يُثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.