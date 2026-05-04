«هرمز» يشعل الأسواق.. النفط والذهب يتراجعان بعد تحرك أمريكي مفاجئ

تراجعت أسعار النفط والذهب في تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية بحرية جديدة تحت اسم “مشروع الحرية”، تهدف إلى تأمين وتحريك السفن العالقة في مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه التوترات الجيوسياسية تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنحو 64 سنتًا، أو ما يعادل 0.59%، لتستقر عند 107.53 دولارات للبرميل، بعد خسائر سابقة تجاوزت دولارين في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتًا أو 0.82% ليصل إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد هبوط سابق تخطى 3 دولارات.

وجاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة أبلغت عددًا من الدول بأنها ستعمل على إرشاد سفنها لضمان الخروج الآمن من الممرات المائية المقيدة، في إشارة إلى مضيق هرمز، بهدف تأمين استمرار حركة التجارة الدولية.

في المقابل، شددت السلطات الإيرانية على أن عبور السفن عبر المضيق يجب أن يتم بتنسيق مسبق مع طهران لضمان أمن الملاحة، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين وتعثر مسار التفاهمات السياسية والأمنية في المنطقة.

ورغم الضغوط السعرية، بقيت أسواق النفط مدعومة بفعل المخاوف الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب غياب أي تقدم حاسم في مسار التهدئة أو التفاهمات المتعلقة بأمن الملاحة في الخليج، وفق محللين اقتصاديين.

وأشار محللون في بنك إيه إن زد إلى أن المحادثات بين الطرفين لا تزال تواجه صعوبات كبيرة نتيجة تباين المواقف، إذ تركز واشنطن على ملف الاتفاق النووي، بينما تربط طهران أي تقدم برفع القيود المفروضة على حركة الملاحة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت عدة دول ضمن تحالف أوبك بلس الموافقة على زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال يونيو المقبل، في ثالث زيادة شهرية متتالية، ما يضيف عامل ضغط إضافي على توازنات سوق الطاقة العالمية.

أما أسعار الذهب، فقد تراجعت بشكل طفيف مع توجه المستثمرين إلى الحذر، إذ انخفض المعدن النفيس في التعاملات الفورية بنسبة 0.55% إلى 4588.45 دولارًا للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.7% إلى 4611.40 دولارًا.

ويرى خبراء أن استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما يزيد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، والبلاتين بنسبة 0.2%، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% خلال تعاملات اليوم.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة ترقب واسعة للتطورات في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة عالميًا، حيث تنعكس أي اضطرابات فيه بشكل مباشر على أسعار النفط والذهب، إضافة إلى تأثيره على سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة عالميًا.