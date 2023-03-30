أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب سابقة

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، لتهبط للمرة الأولى في 3 جلسات متتالية، رغم الهبوط الحاد للمخزونات الأميركية، ووسط تطلع المستثمرين إلى جني الأرباح للاستفادة من ارتفاع الأسعار على مدار يومين متتاليين.

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت خلال التعاملات، بعدما أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، بالإضافة إلى توقف بعض الصادرات من العراق بعد قرار المحكمة الدولية لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة بشأن نفط إقليم كردستان.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 0.5% إلى 78.28 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 72.97 دولار للبرميل.

وأنهت أسعار النفط الخام تعاملاتها، يوم الثلاثاء، على ارتفاع، لتسجّل أعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تراجع مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو 1.7 برميل.

من جانبه، قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في “بي.أو.كيه فايننشال”، إنه بعد عمليات شراء كبيرة لصناديق الاستثمار خلال اليومين الماضيين تحاول الأسواق إيجاد توازن.