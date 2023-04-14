أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف حول الطلب

تراجعت أسعار النفط دولارا للبرميل في ختام تعاملات جلسة الخميس، بعد جلستين من المكاسب، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وأدى تقرير لمنظمة “أوبك” إلى زيادة المخاوف ‏بشأن الطلب في فصل الصيف، وعمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح بعد أن ‏بلغ خاما القياس أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.‏

ويأتي ذلك مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف في الطلب على النفط، بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم في أميركا.

وأظهر تقرير “أوبك” الشهري، انخفاض إنتاج الدول الأعضاء بمقدار 86 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 28.797 مليون برميل يوميًا، بينما أبقت المنظمة توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط والمعروض دون تغيير خلال العام الجاري 2023م.

وانخفض خام برنت 1.24 دولار بما يعادل 1.4% ليغلق عند 86.09 دولار ‏للبرميل، وهي المرة الثانية فقط هذا الشهر التي يغلق فيها خام القياس العالمي على ‏انخفاض، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو 1.3% ليغلق عند ‏‏82.16 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”..

وصعدت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة؛ إذ حفّزت بيانات التضخم الأميركية الهادئة الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجّح أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة.