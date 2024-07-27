أسعار النفط تتراجع 1.5% في أسبوع

تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5بالمئة، أمس الجمعة، لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.

وخلال تداولات الجمعة، انخفض سعر خام برنت 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل.وتراجع برنت بأكثر من واحد بالمئة على مدى الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الأميركي أكثر من ثلاثة بالمئة.

وأظهرت بيانات قبل أيام انخفاض إجمالي واردات الصين من زيت الوقود 11 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، ما أثار مخاوف إزاء توقعات الطلب من الصين.