أسعار النفط تنخفض وسط توقعات تخفيف العقوبات ضدّ روسيا

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد توقعات بتخفيف الإدارة الأمريكية الجديدة العقوبات المفروضة على التعامل مع قطاع الطاقة الروسي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، عند 77.67 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.27% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 80.69 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.50% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الانخفاض بعد أن أفادت وكالة “رويترز” بأن “الرئيس دونالد ترامب سيخفف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي مقابل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وفرضت واشنطن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.