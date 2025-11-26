أسعار النفط تتعافى.. «الخام» يصل إلى 62.75 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الشهر، في حين حدّت توقعات فائض المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا من المكاسب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.43% لتصل إلى 62.75 دولارًا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41% لتصل إلى 58.19 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش.

وقالت كبيرة محللي السوق في “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا، إن “المكاسب الطفيفة تبدو بمثابة استراحة فنية”، مضيفة أن “أي ارتفاعات حالية أو مستقبلية ستظل مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مخزونات النفط”.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى زيادة مخزونات الخام بمقدار 1.86 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

وشهدت أسواق النفط في الأشهر الأخيرة تذبذبًا حادًا بين مستويات 60 و80 دولارًا للبرميل بسبب التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تغيرات في مخزونات النفط العالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.