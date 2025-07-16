الصين وأمريكا تنعشان أسواق النفط والذهب.. والمخاوف العالمية تكبح جماح الصعود

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب خلال فصل الصيف في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في ظل نشاط السفر والصناعة الموسمي. إلا أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي حدّت من مكاسب الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.66% لتسجل 66.96 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” العالمي تسليم سبتمبر بنسبة 0.45% إلى 69.02 دولار للبرميل.

وأشار محللون في بورصة لندن إلى أن “الطلب الموسمي القوي يوفر حاليا زخما صعوديا لأسعار النفط، مع بلوغ السفر والنشاط الصناعي ذروتهما في الصيف”، مؤكدين أن الزيادة في استهلاك البنزين، خصوصًا في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو، تعكس قوة الطلب على الوقود. وقد ساعد ذلك في تعويض بعض الضغوط السلبية الناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف من التوترات التجارية.

وفي الصين، أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني من العام، لكن بوتيرة أقل من المتوقع، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التوسع في الإنتاج لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع استهلاك الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى تزايد الطلب المحلي على الوقود.

ارتفاع أسعار الذهب بدعم تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.31% لتصل إلى 3346.90 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.46% إلى 3339.95 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار في الأسواق مما عزز جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى، بحسب ما أظهرت التداولات.