بسبب قرارات أمريكية.. أسواق النفط تهتزّ!

صعدت أسعار النفط في تعاملات الخميس، بعد فرض الولايات المتحدة حصارًا على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها، ما عزز مخاوف الأسواق بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم January بنسبة 0.98 في المئة إلى 56.50 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت تسليم February بنسبة 0.84 في المئة إلى 60.18 دولارًا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعمًا إضافيًا بعد تقرير لوكالة بلومبرغ أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي في حال عدم موافقة موسكو على اتفاق سلام مع أوكرانيا، ما زاد القلق من تعطل الإمدادات، في ظل مكانة روسيا كأحد أكبر منتجي النفط عالميًا.

وأوضح محللو بنك آي إن جي، في مذكرة تحليلية، أن أي إجراءات إضافية تستهدف صادرات النفط الروسية تشكل تهديدًا أكبر لتوازن السوق مقارنة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا.

وأشار البنك إلى أن الحصار الأميركي يعرض نحو 600 ألف برميلًا يوميًا من صادرات النفط الفنزويلية للخطر، يتجه معظمها إلى الصين، بينما تبقى صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة عند مستوى 160 ألف برميلًا يوميًا.

ويعكس هذا التطور تصاعد الحساسية في أسواق الطاقة تجاه القرارات الجيوسياسية، مع تزايد المخاوف من تقلص المعروض في وقت يشهد فيه الطلب العالمي تقلبات حادة.