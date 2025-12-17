حصار فنزويلا النفطي يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط فجر اليوم الأربعاء بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على فنزويلا، بإصداره أمرًا بفرض حصار على ناقلات النفط الخام الداخلة إلى فنزويلا والخارجة منها.

وصعد خام “برنت” إلى أكثر من 59 دولارًا للبرميل، بعد أن تكبد خسارة تزيد عن 5% خلال أربع جلسات متتالية. كما جرى تداول خام “غرب تكساس الوسيط” بالقرب من 56 دولارًا.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت كانت فيه المخاوف تسود بشأن اتساع فائض المعروض العالمي من النفط.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تصنيف نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، في خطوة تتزامن مع مصادرة القوات الأمريكية لناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية الأسبوع الماضي.

هذه التحركات تأتي في إطار الضغط الأمريكي المستمر على الحكومة الفنزويلية، التي تعتبرها واشنطن نظامًا غير شرعي.

يذكر أنه تنتج فنزويلا حاليًا نحو 590 ألف برميل يوميًا، وهو حجم منخفض مقارنة بالاستهلاك العالمي الذي يتجاوز 100 مليون برميل يوميًا.

وتذهب معظم صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 30% من الشحنات الفنزويلية قد تكون معرضة للخطر في حال استمرار التصعيدات الأمريكية، ما قد يدفع المشترين في آسيا للبحث عن بدائل أكثر تكلفة في حال استمرار الأزمة.

ورغم التصعيد، يرى محللون أن السوق لم تظهر قلقًا كبيرًا حيال هذا التصعيد، إذ يتوقعون فائضًا في المعروض النفطي نتيجة زيادة الإنتاج من دول “أوبك+” ومصادر أخرى.

كما يشيرون إلى أن هناك احتمالات لتخفيف القيود على صادرات النفط الروسي في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، ما قد يساهم في استقرار السوق.