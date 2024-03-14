أسعار النفط ترتفع بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الخميس، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، عدلت فيه بالزيادة توقعاتها لنمو الطلب على النفط وخفضت توقعاتها للإمدادات من خارج أوبك في 2024.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.86 بالمئة إلى 84.75 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 بالمئة إلى 80.55 دولار.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع نمو الطلب العالمي في الربع الأول بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، وهو رقم أعلى من المتوقع سابقا نظرا لتحسن التوقعات الأميركية وزيادة الطلب على تزويد السفن بالوقود بسبب الرحلات الطويلة لتجنب البحر الأحمر.

ورفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا عن تقريرها السابق لكنها حذرت من أن “التباطؤ الاقتصادي العالمي يمثل عاملا غير موات لاستهلاك النفط”.

وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الطلب الإجمالي إلى 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام بعد نمو قدره 2.3 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للإمدادات لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار أحدث القرارات التي اتخذها تحالف أوبك+ بشأن خفض الإنتاج، كما توقعت انخفاض إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك، وارتفاع إمدادات النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا إلى 102.9 مليون برميل يوميا هذا العام.

وارتفعت أسعار خام برنت فوق 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعد أن حقق كلا العقدين مكاسب يومية تقارب ثلاثة بالمئة بفعل توقعات بارتفاع الطلب الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.