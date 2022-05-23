أسعار النفط ترتفع قليلا وسط مخاوف شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا في التعاملات الصباحية، وسط مخاوف شح الإمدادات بالتزامن مع زيادة الطلب حول العالم على مشتقات الوقود.

وتشهد أسعار النفط تذبذبات وسط عوامل متباينة، مرتبطة بمخاوف ضعف الطلب من جانب الصين ثاني أكبر مستهلك للخام عالميا، بسبب إغلاقات كورونا، وارتفاع الطلب في بقية دول العالم.

ويعقد الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تشمل فرض حظر على صادرات الخام.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو بنسبة 0.95 بالمئة أو 1.04 دولارا إلى 111.04 دولارا للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، بنسبة 0.77 بالمئة أو 85 سنتا إلى 111.2 دولارا للبرميل.