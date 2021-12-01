أسعار النفط ترتفع قُبيل اجتماعين لـ«أوبك» و«أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض بذلك بعض خسائر الجلسة السابقة.

وياتي ذلك في حين، يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور “أوميكرون”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.7 بالمئة إلى 71.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعد هبوط 3.9 بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.7 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 بالمئة أمس.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم بعد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وقبل اجتماع يوم الخميس لمجموعة “أوبك+”، التي تجمع أعضاء “أوبك” مع حلفاء آخرين، من بينهم روسيا.

وقال رئيس شؤون تجارة السلع بالتجزئة في “كوتاك سكيوريتيز” سونيل كاتكي: “بما أن الولايات المتحدة ودول أخرى اتفقت على الاستخدام من مخزونات الطوارئ للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وأيضا بما أن الأسعار تراجعت بالفعل عن 85 دولارا للبرميل إلى ما يقرب من 70 دولارا، فقد تعيد (أوبك+) النظر في استراتيجيتها”.

وأضاف: “هناك احتمال بحدوث ذلك، بالنظر إلى متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الطلب العالمي، لا سيما في قطاع الطيران”.