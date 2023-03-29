أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط انحسار المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي، وقوة الطلب على الطاقة من جانب الصين.

كما استفادت أسعار الخام من مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، إذ اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 0.7% إلى 78.65 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 73.20 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكانت أسعار الخام قد استهلت تعاملاتها الصباحية على تراجع بسبب التركيز على تطورات الأزمة المصرفية التي طالت عدة بنوك عالمية، ومؤشرات الطلب في الصين.

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا كبيرًا بنهاية معاملات الاثنين، محققة قفزة كبيرة بأكثر من 5%، وهي أسرع وتيرة تحركت بها خلال 4 أشهر، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

هذا وأشار محللون إلى أن انحسار أزمة المصارف ساعد في تحسين التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي.