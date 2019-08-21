الرئيسية | مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع مدفوعةً بتراجع مخزونات الخام في أمريكا

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 11:25
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.52 بالمئة. [إنترنت]
ارتفعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات أمريكية مشجعة، أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

حيث قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 16 أغسطس.

أخبار ذات صلة
من بينها ليبيا.. «أوبك» تُعلن انخفاض إنتاج النفط في عدة دول

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.65 بالمئة أو 39 سنتاً إلى 60.42 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر بنسبة 0.52 بالمئة أو 29 سنتاً إلى 56.42 دولاراً للبرميل.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن