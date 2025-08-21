بعد أكبر تراجع لمخزونات الخام الأمركية منذ يونيو.. النفط يحافظ على مكاسبه

حافظت أسعار النفط على مكاسبها بعد تسجيل المخزونات الأميركية أكبر انخفاض منذ يونيو الماضي، حيث تراجعت مخزونات الخام بمقدار 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات “إدارة معلومات الطاقة” الأميركية. كما انخفضت مخزونات البنزين للأسبوع الخامس على التوالي، ما دعم الأسعار في السوق.

وتداول خام “برنت” عند نحو 67 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% يوم الأربعاء، فيما استقر خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 63 دولاراً.

رغم هذا الأداء، لا يزال النفط منخفضاً بأكثر من 10% منذ بداية العام، متأثراً بالمخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأميركية، إضافة إلى انتهاء تحالف “أوبك+” من التخفيضات الطوعية التي كانت مفروضة. ويترقب المستثمرون تطورات الجهود الدولية نحو وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا، التي تؤثر بدورها على أسواق الطاقة.

وفي ظل العقوبات المفروضة على روسيا، واصلت صادرات النفط الروسية تدفقها للأسواق، مع زيادة كبيرة في حصة الهند، مما أثار انتقادات من الإدارة الأميركية التي هددت بفرض عقوبات اقتصادية على نيودلهي بسبب شرائها الخام الروسي.

من ناحية أخرى، شهدت مخزونات الخام في مركز التخزين الرئيسي بمدينة كوشينغ في أوكلاهوما ارتفاعاً للأسبوع السابع على التوالي، متأثرة بزيادة الإمدادات القادمة من “حوض برميان”، وهو نقطة التسليم لعقود خام “غرب تكساس” الوسيط.